NOS Nieuws • vandaag, 18:50 VS bombardeert doelen in Syrië na drone-aanval op Amerikaanse basis

Straaljagers van het Amerikaanse leger hebben gisteren een reeks luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. De VS zegt militaire installaties van aan Iran gelieerde strijdgroepen te hebben gebombardeerd. De Iraanse regering ontkent banden te hebben met de beschoten milities.

De luchtaanvallen zijn een reactie op een drone-aanval vorig week gericht tegen een Amerikaanse legerbasis in Syrië. "Deze precisiebombardementen zijn bedoeld om de strijdkrachten te beschermen tegen aanvallen zoals die van 15 augustus", meldt het leger in een verklaring.

Volgens het Amerikaanse leger hebben de vijandelijke drones vorige week geen slachtoffers gemaakt of schade aangericht. Washington beschuldigt de Iraanse Republikeinse Garde, het elitekorps dat door de VS wordt gezien als terroristische organisatie, ervan dat het een bondgenoot is van de aanslagplegers.

Vanuit Teheran worden die beschuldigingen afgedaan als onzin. "De Amerikaanse aanval op Syrische burgers en infrastructuur is een schending van de soevereiniteit van Syrië", zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Schade en slachtoffers onduidelijk

Acht straaljagers hebben in totaal negen doelwitten onder vuur genomen bij de Oost-Syrische stad Deir ez-Zor, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger tegen Reuters. Er is niets bekendgemaakt over slachtoffers of schade.

Er zijn naar schatting nog enkele honderden militairen uit de VS aanwezig in Syrië. Zij moeten er volgens Washington op toezien dat terreurorganisatie Islamitische Staat niet opleeft.

Bij de burgeroorlog in Syrië zijn in ruim tien jaar tijd naar schatting honderdduizenden mensen omgekomen. Met steun van Rusland en Iran heeft president Assad de controle over een deel van het land teruggekregen. Nog altijd is het land het strijdtoneel van een gewapende strijd tussen diverse partijen.

Ook luchtaanvallen door buurlanden

De VS is bijvoorbeeld niet het enige land dat recent luchtaanvallen zou hebben uitgevoerd in Syrië. Syrische staatsmedia beweren dat ook Turkije en Israël eerder deze maand bombardementen hebben uitgevoerd. Daarbij zouden meerdere Syrische militairen zijn gedood.

Deze luchtaanvallen werden bevestigd door de in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde monitorgroep het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Turkije voert in het noorden van Syrië een militaire campagne uit tegen de YPG, die door Ankara wordt gezien als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK. Israël voert al jaren luchtaanvallen uit op aan Iran gelinkte doelwitten in Syrië.