NOS Nieuws • vandaag, 16:22 • Aangepast vandaag, 17:29 'Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter'

Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. Dat zegt de Financial Action Task Force (FATF) in een rapport. Bij de internationale antiwitwasorganisatie zijn 37 landen aangesloten, waaronder Nederland, de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten.

Wat volgens de FATF nog niet goed gaat, is het vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van elk bedrijf en elke organisatie. Notarissen, advocaten, banken en andere financiële instellingen zouden meer moeten doen om duidelijk te krijgen wie deze zogeheten UBO (Ultimate Beneficial Owner) is.

UBO-register Sinds 2020 heeft Nederland, net als andere EU-landen, een UBO-register. Daarin moet de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een organisatie geregistreerd worden. Sinds 27 maart van dit jaar is zo'n registratie verplicht. Maar de Nederlandse wet biedt de mogelijkheid om een leidinggevende van een organisatie als pseudo-eigenaar te registreren in uitzonderlijke gevallen als het niet mogelijk is om de echte uiteindelijke eigenaar vast te stellen. Het UBO-register moet het makkelijker maken om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen. Want malafide constructies kunnen worden blootgelegd door zo'n register. Ook kan het worden gebruikt bij de controle op het naleven van sancties.

Veel advocaten en notarissen en sommige financiële instellingen hebben volgens de FATF moeite om bij complexe bedrijfsconstructies de uiteindelijke eigenaar vast te stellen. "Dan bestaat de kans dat meldplichtige instellingen te snel terugvallen op de wettelijk toegestane mogelijkheid om pseudo-UBO's te registreren", aldus de antiwitwasorganisatie.

Ondergronds bankieren

Verder moet de regulering van cryptodienstverleners aangescherpt worden en is er meer geld nodig om ondergronds bankieren en frauduleuze trustkantoren aan te pakken. Ook vindt de FATF dat beter in de gaten moet worden gehouden of notarissen, advocaten en handelaren zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme houden. Onder meer de Belastingdienst en de Nederlandse orde van advocaten houden toezicht op de naleving van die wet.

Wat goed gaat volgens de antiwitwasorganisatie is dat Nederland voorrang geeft aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel geld en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.

Ook wordt er in strafrechtelijke onderzoeken veel samengewerkt met andere landen en intensief en innovatief gebruik gemaakt van data en financiële inlichtingen. Ook in de samenwerking met private partijen en de non-profitsector loopt Nederland voorop volgens de FATF.

Het kabinet komt in de herfst met een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.

