Boeren op en rond Veluwe mogen overdag niet meer sproeien

Waterschap Vallei en Veluwe beperkt voor het eerst het gebruik van grondwater in het gebied. Volgens de organisatie is de "verregaande maatregel" nodig door de langdurige droogte en ongewoon lage rivierwaterstanden. Eerder deze maand werd in delen van Twente en Salland al een beperking van het grondwatergebruik ingesteld.