ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:35 • Aangepast vandaag, 14:57 Stikstofminister Van der Wal: nieuwe uitkoopregeling boeren vertraagd

Het ministerie van Landbouw heeft nog geen toestemming van de Europese Commissie voor een nieuwe uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur heeft een bericht in NRC bevestigd dat haar ministerie daar nog met Brussel over praat.

De minister erkent dat Brussel vraagtekens zet bij een aantal aspecten in de regeling die met staatssteun te maken hebben. "Als staatssteun ongeoorloofd is, moeten de boeren terugbetalen, en dat is het laatste wat we willen." Van der Wal denkt dat zij er met de Europese Commissie uitkomt. "Maar het duurt iets langer dan gehoopt."

Omdat de nieuwe uitkoopregeling er dus nog niet is, heeft ze een vorige verlengd. Die zou begin volgende maand aflopen, maar dat wordt nu december. Volgens Van der Wal zijn provincies op grond van die eerdere regeling met boeren aan het onderhandelen. Als die regeling zou stoppen, zouden de gesprekken later helemaal opnieuw moeten beginnen en dat wil ze voorkomen.

Alle vertrouwen in uitkomst stikstofdiscussie kabinet

Van der Wal deed haar uitspraken voor een vergadering van het kabinet over de begroting. Ze zei dat ze er alle vertrouwen in heeft dat het kabinet er uitkomt met het stikstofbeleid. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer de hele dag over eerdere uitspraken van CDA-leider en minister Hoekstra dat het voor het zijn partij niet heilig is om de uitstoot van stikstof in 2030 te hebben gehalveerd.

Belangrijkste conclusie van het debat was dat de coalitiepartijen achter het regeerakkoord blijven staan (daarin is afgesproken dat de uitstoot wél in 2030 met 50 procent moet zijn verminderd), maar dat tegelijk Hoekstra zijn uitspraken niet terugneemt. Hoekstra en premier Rutte erkenden beiden dat dat "schuurt".

Stap voor stap

Onder leiding van Johan Remkes voert het kabinet gesprekken met diverse organisaties over de stikstofproblemen. Van der Wal herhaalde vanochtend dat het kabinet achter het coalitieakkoord staat en dat nu de conclusies van Remkes worden afgewacht. Volgens haar is dat een duidelijke lijn: "Het is nu stap voor stap en ik heb er echt alle vertrouwen in."

De minister zei ook dat het in de discussie vaak gaat over "het laatste kilometertje voor het eindstation". Maar ze benadrukte dat "snelheid nodig is om vergunningen te kunnen geven en om huizen te kunnen bouwen".

D66-leider en vicepremier Kaag, die gisteren wegens ziekte niet bij het debat was, noemde het vanmiddag belangrijk dat het kabinet zich houdt aan de afspraken. "We zullen beoordeeld worden op wat we leveren, op de oplossingen die we bieden en op de betrouwbaarheid die we moeten geven als kabinet."