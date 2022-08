AFP

Ex-vrouw en medeplichtige Marc Dutroux nu ook vrij zonder voorwaarden

Michelle Martin, de ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, kan vanaf vrijdag gaan en staan waar ze wil. Op die dag vervallen de voorwaarden die tien jaar geleden aan haar vrijlating waren gekoppeld, melden Belgische media.

De inmiddels 62-jarige Martin werd in 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar, wegens medeplichtigheid aan de moord op vier kinderen. Ze zat al sinds 1996 in de cel, omdat ze werd beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering en opsluiting van zes meisjes in de kelder van Dutroux' huis.

Martin wist van de gruweldaden van haar man, maar deed er niets tegen. Zo gaf ze twee ontvoerde meisjes geen eten toen Dutroux een tijd in de gevangenis zat, naar eigen zeggen omdat ze bang was.

Voorwaarden

In 2012 kwam Martin na herhaalde verzoeken vrij, maar wel onder voorwaarden. Zo waren de woonplaatsen van nabestaanden van de slachtoffers verboden terrein voor haar. Ook mocht de handlanger van Dutroux niet zonder toestemming op vakantie of verhuizen, en moest ze zich regelmatig melden bij justitie.

Die voorwaarden vervallen vrijdag. De vader van een van de slachtoffers reageert daar op Facebook aangeslagen op. "Het blijft moeilijk, zeker op een dag als vandaag. Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt", schrijft hij.

"Het wordt allemaal nog zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt. En dat zij vanaf aanstaande vrijdag helemaal vrij is te gaan en staan waar ze wil."

Dutroux

De zaak-Dutroux speelde zich grotendeels af in de jaren 90. Marc Dutroux ontvoerde toen zes jonge meisjes en sloot hen op in een speciaal gebouwde kelder onder zijn huis. Hij verkrachtte en vermoordde vier van hen: Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Sabine Dardenne en Laetitia Delhez werden op tijd door de politie gevonden.

Dutroux, die sinds 1996 vastzit, werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wat in België doorgaans neerkomt op dertig jaar. Hij diende twee keer een verzoek tot vervroegde vrijlating in, maar beide verzoeken werden afgewezen.

Twee jaar geleden gebeurde dat onder meer nadat psychiaters in een onderzoeksrapport hadden geconcludeerd dat Dutroux nog altijd een "psychopathisch profiel" heeft.