Eneco schroeft vergoeding voor terugleveren zonnestroom flink terug

Eneco gaat de vergoeding voor eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet fors verlagen. Vanaf 5 september wordt het tarief teruggebracht tot 9 cent per kilowattuur (kWh). De vergoeding is nu nog gekoppeld aan de stroomprijs en kan daardoor oplopen tot meer dan 50 cent.

Volgens het AD , dat als eerste over de verlaging schreef, betekent de maatregel dat zonnepaneeleigenaren met een duur energiecontract op jaarbasis honderden euro's minder krijgen voor hun stroomoverschot. Volgens de krant wekt ongeveer een kwart van de 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens met zonnepanelen jaarlijks 900 kWh meer op dan ze zelf nodig hebben.

Volgens Eneco is 9 cent per kWh een marktconforme prijs. Het energiebedrijf hield de laatste jaren het reguliere stroomtarief aan voor de terugleververgoeding, maar zegt dat dat nu niet meer nodig is omdat zonnepanelen een stuk populairder zijn geworden.