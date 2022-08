AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:12 • Aangepast vandaag, 13:07 Energiebedrijven bezorgd over klanten met een te laag maandbedrag

Energiebedrijven maken zich zorgen over de te verwachten betalingsproblemen als klanten hun jaarafrekening krijgen. Veel mensen betalen maandelijks een te laag bedrag voor hun energiekosten, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag moeten bijbetalen.

Bij Vattenfall betaalt een op de tien klanten 200 euro per maand te weinig. De Telegraaf schrijft daar vandaag over. Het bedrijf zei al begin juli dat klanten in het nauw komen door de prijsverhogingen.

Eneco deelt die zorgen, zegt een woordvoerder. Bij hen moet een op de tien klanten op dit moment een bedrag ter hoogte van drie termijnbedragen bijbetalen bij de jaarafrekening. Dat bedrag wisselt en heeft te maken met het verbruik.

Essent herkent het beeld ook en attendeert klanten hierop. Hoeveel klanten te weinig betalen maakt het bedrijf niet bekend.

Volgens Vattenfall stellen sommige mensen hun termijnbedrag lager in dan nodig omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen. Maar er zijn ook mensen die hun verbruik te laag inschatten. Via een app zien mensen hoeveel ze verbruiken in de zomer, en omdat dat lager is dan het termijnbedrag stellen ze dat naar beneden bij.

Maar dat is niet realistisch, zegt een woordvoerder. "Het overgrote deel van wat je aan energie verbruikt, gebeurt in de wintermaanden. Die drie, vier maanden bepalen voor een groot deel jouw jaarbedrag."

Financiële ruimte

Ondanks de zorgen wil Vattenfall de mogelijkheid voor mensen om hun termijnbedrag zelf naar beneden bij te stellen niet blokkeren. "We hebben dat in het verleden wel eens geprobeerd, maar toen kregen we klachten. Mensen willen het zelf bepalen", zegt een woordvoerder. Daarnaast kan het mensen ook wat financiële ruimte geven om het termijnbedrag naar beneden bij te stellen, ook al komt de rekening uiteindelijk wel.

Bij Eneco kunnen klanten, als hun termijnbedrag door Eneco naar boven is bijgesteld, het bedrag zelf online tot 20 procent naar beneden bijstellen. Als mensen nog minder willen betalen moeten ze contact opnemen met het bedrijf. Of Eneco dat toestaat verschilt per geval, zegt het bedrijf.

"Het belangrijkste is dat we dan contact hebben met de klant, en dan kunnen we ook overgaan tot een betalingsregeling als dat nodig is." Eneco zegt dat het soms beter is om een te laag termijnbedrag te hebben wanneer mensen het echt niet kunnen betalen. "Als je een verlaging nooit toelaat, breng je mensen meteen in de problemen. Maar we proberen het wel te ontmoedigen en ze door te verwijzen naar hulp."

NOS

De kosten voor een energiecontract zijn het afgelopen jaar enorm opgelopen. Uit cijfers die Nu.nl bij gaslicht.com heeft opgevraagd blijkt dat een nieuw energiecontract nu gemiddeld 6500 euro per jaar kost. Dat is ruim 4000 euro meer dan een jaar geleden.

De tarieven voor mensen bij wie bijvoorbeeld het jaarcontract is afgelopen, of voor mensen die al in een variabel contract zaten kunnen lager uitvallen.

Die 6500 euro geldt met name voor mensen die een nieuw contract moeten afsluiten, zegt het bedrijf, omdat ze bijvoorbeeld verhuizen van een huurhuis waar de energiekosten waren inbegrepen naar een huurhuis waar dat niet het geval is.

Gaslicht.com laat weten dat ze vooral de laatste weken een enorme stijging van de prijs hebben gezien. Begin juli lag de gemiddelde prijs van een energiecontract nog op 5300 euro. Vooral sinds de zorgen over gaspijpleiding Nord Stream 1 liep de prijs op.

Waar de prijs nog naartoe gaat is niet te zeggen. "We hebben dit nog nooit meegemaakt, aan een voorspelling ga ik me niet wagen", zegt een woordvoerder van Vattenfall.