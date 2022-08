Minder provinciegeld voor Arriva vanwege uitval trein en bus in Limburg

In samenwerking met

Voor de uitgevallen ritten zal de provincie geen geld beschikbaar stellen via de zogeheten exploitatiebijdrage, een subsidie die Arriva krijgt om de ritten te kunnen maken. Daarnaast moet het vervoersbedrijf mogelijk een boete betalen.

Zomerperiode

Net als de NS kampt Arriva met personeelstekorten. Er zijn onder meer te weinig machinisten, meldt 1Limburg. Vorige maand vielen in het zuiden van Limburg meerdere ritten uit. Arriva had toen de verwachting dat de uitval zich zou beperken tot de zomerperiode, omdat veel personeel dan op vakantie is.