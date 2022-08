ANP

NOS Nieuws • gisteren, 22:13 'Rechterhand Taghi wilde John van den Heuvel laten boeten'

Een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, Saïd R. wilde misdaadjournalist John van den Heuvel laten boeten voor het contact dat hij met een rivaal van R. zou hebben gehad. Dat blijkt uit een chatgesprek dat R. in 2020 voerde met een versleutelde telefoon vanuit een Colombiaanse gevangeniscel, schrijven NU.nl en De Telegraaf.

Saïd R., de rechterhand van Ridouan Taghi, werd begin 2020 in Colombia aangehouden. Hij stond op nationale en internationale opsporingslijsten. De chat dateert van augustus van datzelfde jaar. "Daarom die hond John moet boeten", schreef R. volgens NU.nl, en: "Hij denkt dat hij veilig is". Van den Heuvel werd in 2020 al jaren streng beveiligd.

Criminelen gebruiken versleutelde telefoons in de veronderstelling dat ze daarmee kunnen communiceren zonder dat de politie meekijkt. Volgens De Telegraaf is het Nederlands Forensisch Instituut er onlangs in geslaagd de telefoon van R. te kraken. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Van den Heuvel vorige week van de chatberichten op de hoogte gebracht.

Streng beveiligd

"Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengo-zaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten", zegt Van den Heuvel in De Telegraaf. "Ik ben blij met een goede bescherming door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten."

R. werd eind 2021 naar Nederland overgebracht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en zou een leidinggevende rol hebben gehad binnen de organisatie van Taghi.