Klokkenluider: Twitter heeft geen greep op beveiliging en nepaccounts

Zatko bouwde onder de schuilnaam Mudge een reputatie op in de hackerswereld. In 2020 ging hij aan de slag bij Twitter, waar hij in januari van dit jaar werd ontslagen. Volgens Twitter omdat hij slecht presteerde, volgens Zatko nadat hij geprobeerd had de directie voor veiligheidsrisico's te waarschuwen en het bedrijf te helpen bij het wegwerken van technische tekortkomingen.