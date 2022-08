AFP

NOS Nieuws • vandaag, 16:18 • Aangepast vandaag, 16:34 Asielschip met 1000 opvangplekken kan toch aanmeren in Velsen-Noord

Cruiseschip Silja Europa kan toch aanmeren aan de kade in Velsen-Noord. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen laten weten aan de gemeenteraad. Het cruiseschip biedt onderdak aan 1000 asielzoekers, op piekdagen kan het aantal opvangplekken worden uitgebreid tot 1200 voor een maximumperiode van 30 dagen.

Eerder zou de boot al in juli aanmeren. Dat ging niet door omdat de kade niet stevig genoeg was, volgens Rijkswaterstaat. Afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat onderzocht of er mogelijkheden waren om de kade te verstevigen. De resultaten van dat onderzoek zijn vandaag besproken door het college van burgemeester en wethouders. "Inmiddels zijn goede vorderingen gemaakt om een veilige aanmeerconstructie te kunnen realiseren voor de MS Silja Europa", schrijft het college.

Het doel was aanvankelijk om per 1 september te beginnen met de opvang. Nu blijkt dat die datum niet kan worden gehaald. Wanneer de eerste asielzoekers er terechtkunnen, is nog onduidelijk. Op de einddatum van de crisisopvang heeft de late start geen invloed: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de gemeente bleven de afgelopen tijd volhouden dat die vaststaat op 1 maart volgend jaar.

Het cruiseschip ligt sinds 20 augustus in de haven van Tallinn, in Estland, klaar voor vertrek naar Nederland, bevestigde de Finse rederij die eigenaar is van het schip afgelopen week.

Kade aanpassen

"Met het meest recente ontwerp kan het schip veilig liggen tot windkracht 10 uit kritieke windhoeken", laat het college weten. "Als de wind krachtiger wordt en uit een kritieke windhoek komt, dan zijn maatregelen nodig om de veiligheid van het schip en de bewoners te waarborgen. Volgens het KNMI is de kans dat deze situatie zich voordoet in de periode september 2022 tot maart 2023 vier procent. Dit komt neer op eens per 25 jaar."

Om de constructie mogelijk te maken, zijn er wel aanpassingen nodig aan de kade. Zo moeten er extra buispalen en bolders aangebracht worden. De werkzaamheden kunnen beginnen als alle "resterende vraagstukken zijn opgelost". De verwachting is dat dit volgende week het geval is. Het werk aan de kade zal enkele weken in beslag nemen.

Weerstand

In Velsen-Noord is veel weerstand tegen de komst van het grote schip. Eind juni protesteerden enkele tientallen mensen ertegen. Op een inspraakavond kwamen meer dan 200 mensen af.

Inwoners vinden dat hun dorp met 5300 mensen te klein is voor zo'n groot vluchtelingenschip. "Denk eens aan de gezondheidszorg. Eén huisarts heeft hier nu al 4100 patiënten, je mag blij wezen dat als je nu een afspraak maakt, je over veertien dagen mag komen", zei een inwoner tegen NH Nieuws.

Het college laat nu weten dat de zorg voor de asielzoekers niet ten koste zal gaan van die voor de inwoners van Velsen-Noord. "Het COA sluit contracten af met huisartsen, apotheken, tandartsen etc. om de zorg voor de bewoners van het schip te regelen", schrijft het in een bericht. "Dit zijn aparte contracten en dat gaat dus niet ten koste van de zorgcapaciteit in Velsen-Noord." Ook regelt het COA een buslijn.

Oplossing asielcrisis

De opvang van asielzoekers op grote cruiseschepen is een van de oplossingen voor de asielcrisis die begin deze zomer werden aangedragen door het COA en staatssecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie.

Daarbij hadden ze niet alleen Velsen, maar ook Vlissingen op het oog. In Vlissingen zette het gemeentebestuur al snel een streep door het plan omdat er in de gemeenteraad fel verzet was tegen de grootschalige opvang op een schip.

Wanneer het schip in gebruik kan worden genomen, is nog niet bekend. Hier is live te volgen waar het zich bevindt.