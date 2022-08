AFP

NOS Nieuws • vandaag, 07:50 Trump wil onafhankelijke controleur documenten laten bekijken, daarna FBI

De Amerikaanse oud-president Trump wil dat een onafhankelijke controleur naar de documenten gaat kijken die onlangs bij hem thuis in Florida in beslag zijn genomen en dat daarna pas de FBI zich erover mag buigen. Trump stapt daarvoor naar de federale rechter.

Zijn advocaten zeggen dat het een voorrecht van een president is om bepaalde informatie geheim te houden. Wetshandhaving mag niet worden gebruikt voor "politieke doeleinden" en de doorzoeking in de villa Mar-a-Lago in Palm Beach was "ongekend en onnodig", zeggen de advocaten.

De FBI nam ongeveer twintig dozen, ringmappen met foto's en een handgeschreven briefje uit de villa mee. Ook het document waarmee Trump de straf van zijn vriend en adviseur Roger Stone heeft kwijtgescholden, zou zijn meegenomen. Verder zou "informatie over de president van Frankrijk" in beslag zijn genomen.

Overtreding Spionagewet

Trump eist dat een onafhankelijke functionaris nu eerst naar de documenten gaat kijken voordat de FBI ermee aan de slag mag. Hij maakt niet duidelijk door wie die functionaris zou moeten worden aangesteld. Zolang de rechter zich over de zaak buigt, moet de FBI het onderzoek naar de documenten stilleggen, vindt Trump.

De oud-president wordt verdacht van overtreding van de Spionagewet en er wordt gekeken of hij een overheidsonderzoek heeft gedwarsboomd.

In totaal zijn dit jaar zo'n 300 documenten in beslag genomen bij Trump. De vondst van de eerste 150 stukken, begin dit jaar, was een belangrijke aanleiding voor de inval in zijn villa, schrijft The New York Times. Naar nu blijkt, zaten die 150 geheime documenten in enkele dozen die Trump had moeten afgeven toen hij uit het Witte Huis vertrok.

Oud-medewerkers van Trump overhandigden in juni nog een aantal documenten aan het ministerie van Justitie. De rest van de 300 documenten werd eerder deze maand in beslag genomen bij de doorzoeking in Trumps huis in Florida.

Beelden van die inval:

0:42 FBI doet inval bij Trump's villa in Florida