AFP

NOS Nieuws • vandaag, 04:03 • Aangepast vandaag, 06:54 Opnieuw journalist vermoord in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De lokaal bekende en ervaren journalist Fredid Román werd in het zuiden van het land, in de stad Chilpancingo, in zijn auto doodgeschoten door gewapende mannen op een scooter.

Román is de vijftiende journalist die dit jaar is vermoord in Mexico, meldt Article 19. Volgens de organisatie die strijdt voor vrijheid van meningsuiting is het geweld tegen journalisten aanzienlijk toegenomen onder president Obrador, die sinds 2018 aan de macht is in Mexico. Enkel deze maand werden er al drie journalisten vermoord in het land.

Het is echter onduidelijk of de moord te maken heeft met het feit dat Román journalist is, zegt journalist Jan-Albert Hootsen, ook vertegenwoordiger van het Comité voor Bescherming van Journalisten. "Het zou ook om een wraakactie kunnen gaan, zijn zoon werd twee maanden geleden vermoord en zijn andere zoon zou wraak willen nemen. Het is volkomen onduidelijk nog", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Er wordt veel gespeculeerd in het land, gaat Román verder. "Want er komt zo veel geweld voor. Het zijn niet alleen journalisten, ook mensenrechtenactivisten, studenten, vakbondsleden, gewone burgers, ga maar door. In Mexico is al een aantal jaren een ongekende moordgolf aan de gang, waardoor geweld normaal aan het worden is."

Column

Ferdid Román werkte ruim vier decennia in de journalistiek. Hij richtte onder meer zijn eigen krant op maakte en runde een online nieuwsplatform. Daar zoomde hij in op het bestuur van de staat Guerrero, die wordt geteisterd door drugsgeweld.

Ook was hij columnist voor een lokale krant. Volgens Mexicaanse media schreef hij zijn laatste column over de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij.