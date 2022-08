EPA

NOS Nieuws • vandaag, 04:19 Oud-hoofdaanklager Mexico opgepakt in zaak 43 vermiste studenten

In Mexico is oud-hoofdaanklager Jesus Murillo gearresteerd in de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014. Dat gebeurde nadat gisteren een waarheidscommissie met een rapport over de zaak was gekomen.

Murillo zou als aanklager een onderzoek naar de verdwijningen gefrustreerd hebben. De studenten, leraren in opleiding, verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand. Waarom is nooit duidelijk geworden. Van slechts drie slachtoffers zijn stoffelijke resten gevonden.

Gisteren maakte een onderzoekscommissie bekend dat ook het leger een rol speelde in de zaak. Een militair was geïnfiltreerd in de groep studenten. Het leger greep niet in, hoewel het mogelijk wist wat er gebeurde. Het incident vond plaats vlak bij een grote legerbasis.

Mistgordijn

De ontvoering van de studenten leidde tot grootschalige protesten in Mexico. Murillo stond in 2014 als hoofdaanklager onder grote druk om de verdwijningszaak op te lossen. Hij kwam destijds met de verklaring dat de studenten waren vermoord door leden van een drugsbende, die de lichamen daarna hadden verbrand op een vuilstortplaats.

De huidige hoofdaanklager beschuldigde Murillo er in 2020 al van de media te hebben bespeeld en een mistgordijn te hebben georkestreerd in de zaak. In Murillo's onderzoek ging van alles mis, er was sprake van onterechte aanhoudingen en fouten met het bewijs, waardoor de meeste verdachte bendeleden niet werden veroordeeld.

Mexico probeert ook een van de ondergeschikten van Murillo te vervolgen voor het manipuleren van het politieonderzoek. Tomas Zeron wordt onder meer verdacht van marteling. Hij is naar Israël gevlucht. Mexico probeert hem uitgeleverd te krijgen.