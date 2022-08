Aanklager in Argentinië eist twaalf jaar cel tegen oud-president Kirchner

De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij tal van aanbestedingen in de twee termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. In de zaak staan publieke aanbestedingen centraal in het zuidelijke gebied Patagonië die werden gegund aan bedrijven van zakenman Lazaro Baez. Daarbij zou sprake zijn geweest van fraude. Achteraf bleek dat de Argentijnse overheid te veel had betaald voor de projecten of ze werden niet afgerond.