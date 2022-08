EPA

NOS Nieuws • gisteren, 21:08 In beeld: rivieren vallen droog in China door recordbrekende droogte

Ook China heeft te maken met extreme droogte en hitte. De aanhoudende droogte breekt nu al records en voorlopig wordt er nog geen regen verwacht. De hoge temperaturen blijven waarschijnlijk aanhouden tot ver in september.

De Yangtze, de op twee na grootste rivier van de wereld, is op sommige plekken drooggevallen. Door het lage waterpeil kan er nauwelijks stroom worden opgewekt door waterkrachtcentrales op een moment dat de vraag juist hoog is. De airconditioning in Chinese gebouwen en huizen draait namelijk op volle toeren.

Vooral de provincie Sichuan wordt hard getroffen door het elektriciteitstekort omdat het gebied voor 80 procent afhankelijk is van hydro-elektriciteit; stroom opgewekt met water. Ook de naastgelegen provincie Hubei heeft te maken met een stroomtekort.

De droogte leidt ook tot bosbranden. In het zuidwesten van het land zijn 1500 mensen geëvacueerd voor het oprukkende vuur. Zeker 5000 burgers en militairen zijn bezig om de branden onder controle te krijgen.

Volgens China is het de heetste en droogste zomer sinds de landelijke metingen begonnen in 1961. De temperaturen komen al meer dan een week boven de 40 graden.

AFP Het waterpeil van de rivier Yangtze is drastisch gezakt, is te zien bij deze brug in de stad Chongqing

Het waterpeil in de Jialing Rivier, een zijtak van de Yangtze, is bijna gezakt naar het laagste peil ooit gemeten. Ondanks het lage water zoeken mensen de rivieren op voor een verfrissende duik. De temperaturen in China lopen lokaal op tot 45 graden.

Reuters Een inwoner van Chongqing zwemt in de Jialing

In de Yangtze kwamen deze boeddhistische beelden tevoorschijn, die volgens de Chinese staatsmedia zo'n 600 jaar oud zijn. De beelden werden gevonden op het hoogste deel van een eiland dat Foyeliang heet, meldt CNN.

Ook in Europa kwamen op verschillende plekken oude schepen en teksten tevoorschijn door het zakkende waterpeil in de rivieren.

Reuters Op een van de beelden in de Yangtze is een monnik te zien die op een lotus voetstuk zit

Fabrieken in de zuidwestelijke provincie Sichuan moeten hun productie noodgedwongen terugschroeven om stroom te sparen voor huizen. Winkelcentra in de miljoenstad Chongqing zijn het grootste deel van de dag dicht vanwege het stroomtekort.

Reuters De kades van de Yangtze bij Wuhan liggen droog

De handel in China wordt net als in Europa bemoeilijkt doordat schepen niet of met minder lading over de rivieren kunnen varen vanwege het lage waterpeil.

Reuters Schepen op de rivier de Yangtze in de buurt van Badong

Ook Chinese boeren hebben last van de droogte. Oogsten mislukken omdat de gewassen niet genoeg water krijgen. De staatsmedia zegt dat de regering zijn best gaat doen om de graanoogst in de herfst veilig te stellen. Daarvoor worden chemicaliën in de wolken gespoten die regen opwekken.

Reuters Een boer staat in een dorp in de buurt van Chongqing onder zijn verdroogde meloenplanten

Vanwege het hete en droge weer heeft de Chinese regering vrijdag een nationaal droogte-alarm afgegeven. De hardst getroffen delen van het land liggen in het zuidwesten, zoals de provincie Sichuan, die 81 miljoen inwoners telt. Maar ook in de hoofdstad van het land, Peking, zijn de temperaturen hoog.

EPA Kinderen spelen in fonteinen in de stad Peking, waar 21 miljoen mensen wonen