Wekdienst 22/8: Stikstofbemiddelaar spreekt overheidsinstanties • House of the Dragon in première

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

De Pakistaanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak, zaterdag, waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Volgens The New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een anti-terreurwet.