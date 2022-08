Vliegtuig maakt noodstop op Eindhoven Airport na botsing met vogel

Het vliegtuig, met 178 passagiers aan boord, had als bestemming de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Na het incident zijn de inzittenden van boord gehaald en opgevangen in de terminal van Eindhoven Airport, meldt een woordvoerder van de luchthaven.

De brandweer heeft het vliegtuig gecontroleerd en er was geen sprake van brand. Onduidelijk is of de mensen vanavond nog naar Boedapest kunnen gaan.

Een vliegtuig van Transavia uit Valencia kon vanwege het incident niet in Eindhoven landen. Dat toestel is uitgeweken naar Rotterdam The Hague Airport. De passagiers worden per bus overgebracht naar Eindhoven. De Boeing 737 van Transavia komt vanavond wel alsnog naar Eindhoven, omdat het toestel morgen weer nodig is voor vluchten vanuit die stad.