Opnieuw protest tegen komst azc in Albergen

In Albergen is opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een azc. Volgens RTV Oost liepen er tussen de 400 en 500 mensen mee met een protestmars door het dorp.

In de tocht liepen voornamelijk volwassenen mee, maar er waren ook kinderen en tieners aanwezig. "We zijn boos op de manier hoe het is gegaan. We zijn ook niet tegen asielzoekers, maar 300 is wel heel veel. Dertig asielzoekers was prima geweest", zei een 15-jarige demonstrant tegen een verslaggever van de regionale omroep.