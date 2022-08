Staatssecretaris Van der Burg dinsdag naar Tubbergen voor gesprek over azc

Ook inwoners kunnen deelnemen aan de vergadering als zij zich van tevoren bij de gemeente opgeven. In Tubbergen is onrust ontstaan nadat dinsdag bekend werd dat het kabinet een vergunning verleent voor de opvang van 150 tot 300 asielzoekers in het voormalige hotel. Het is voor het eerst dat het kabinet een besluit neemt om een vergunning voor een asielzoekerscentrum af te geven zonder dat het lokale bestuur daarmee instemt.