Syrian Democratic Forces / AFP

NOS Nieuws • gisteren, 20:28 'IS-Beatle' Elsheikh veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf in VS

El Shafee Elsheikh, een van de vier leden van de terreurcel van Islamitische Staat die bekendstond als The Beatles, is door een rechter in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Hij werd in 2018 opgepakt in Syrië en aan de VS uitgeleverd. Elsheikh werd in april al door een jury schuldig bevonden, maar zijn straf was nog niet bepaald. Het IS-lid maakte met drie anderen deel uit van het viertal dat vanwege hun overduidelijke Engelse accent The Beatles genoemd werd.

'Jihadi John', 'Jihadi Paul', 'Jihadi George' en 'Jihadi Ringo', zoals ze ook wel werden genoemd, worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de journalisten James Foley en Steven Sotloff en de hulpverleners Kayla Mueller en Peter Kassig. Mogelijk hadden zij ook nog een aandeel in de dood van anderen. Waarschijnlijk is Elsheikh Jihadi George, maar hij werd in de media ook regelmatig aangeduid als Jihadi Ringo.

'Beruchtste IS-lid dat in de VS is veroordeeld'

Elsheikh is volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie tot nu toe de meest prominente en beruchtste IS'er die in de VS veroordeeld is. Samen met andere extremisten hield hij gevangenen vast in IS-gebied en eiste voor hun vrijlating losgeld of vrijlating van IS-militanten. Gijzelaars die niet werden vrijgelaten, werden geëxecuteerd en filmpjes van hun terechtstelling werden gebruikt als propaganda voor IS.

Bij de zitting van vandaag spraken ook mensen die ontvoeringen door IS hebben overleefd en familieleden van de slachtoffers. De Deense fotograaf Daniel Rye, die ruim een jaar werd gegijzeld, zei dat de ergste momenten die waren waarin hij alleen was met zijn gedachten. Hij werd in elkaar geslagen door de 'Beatles' maar zei dat minder erg te vinden dan eenzaamheid. "Dan kon ik mij concentreren op mijn pijn. Dat is een stuk makkelijker dan alleen te zijn met je gedachten."

Eerder werd ook al een ander lid van de terreurcel waar Elsheikh deel van uitmaakte veroordeeld in de VS: Alexanda Kotey kreeg ook levenslang. De andere leden waren Aine Davis en Mohammed Emwazi. Davis zit vast in Engeland nadat hij zijn celstraf in Turkije voor terrorisme had uitgezeten. Emwazi (beter bekend als Jihadi John) kwam om het leven bij een droneaanval in Syrië.