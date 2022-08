Reuters

NOS Nieuws • gisteren, 18:49 Poetin stemt in met inspectie atoomagentschap van kerncentrale Zaporizja

De Russische president Poetin stemt in met een inspectie van de Oekraïense kerncentrale bij Zaporizja door een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Dat heeft het Kremlin bevestigd na een telefonisch overleg tussen Poetin en de Franse president Macron over de riskante situatie rond de kerncentrale.

Oekraïne riep gisteren al op zo snel mogelijk waarnemers te sturen om de veiligheid in het complex te waarborgen.

Er is nog wel onenigheid over de route die de IAEA-delegatie naar de kerncentrale moet nemen. Rusland eiste aanvankelijk dat het team over Russisch grondgebied naar Zaporizja reist, terwijl Macron pleit voor een reisroute door Oekraïne. Inmiddels zou Poetin bereid zijn zijn bezwaren tegen een route door Oekraïne te heroverwegen.

De Russische ambassadeur in Wenen zei vanmorgen dat het IAEA-team eventueel begin september langs kan komen bij de kerncentrale voor een inspectie.

Dicht bij het front

In het telefoongesprek heeft Macron zijn zorg uitgesproken over de veiligheidsrisico's bij de kerncentrale, die sinds maart in Russische handen is. Het grote complex, dat dicht bij de frontlinie ligt, heeft schade opgelopen door de beschietingen van de afgelopen weken. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de aanvallen.

Rusland dreigt de centrale af te koppelen van het elektriciteitsnet, terwijl de helft van Oekraïne afhankelijk is van de centrale. Volgens de Oekraïense autoriteiten is dat afkoppelen bovendien een complexe operatie die, als hij niet goed wordt uitgevoerd, kan leiden tot het vrijkomen van radioactiviteit.

Volgens Rusland riskeert juist Oekraïne een "grootschalige catastrofe" door de centrale geregeld onder vuur te nemen. Een ongeluk met de kerncentrale kan leiden tot de verspreiding van nucleair materiaal tot in Polen, Duitsland en Slowakije, zegt Moskou.

Veilige zone rond Zaporizja

Gisteren spraken de Turkse president Erdogan en VN-chef Guterres in de Oekraïense stad Lviv met de Oekraïense president Zelensky over de kerncentrale. Guterres dringt aan op de instelling van een zone rondom Zaporizja waarin niet gevochten mag worden. Hij vindt dat het complex volledig buiten de militaire operatie moet blijven.

Erdogan zei na het gesprek dat Zelensky wil dat Rusland alle mijnen in de buurt van de centrale verwijdert. "We willen niet nog een Tsjernobyl meemaken", zei Erdogan na afloop, verwijzend naar de kernramp in 1986 in de toenmalige Sovjetunie.

Explosies op de Krim

Lokale bronnen van persbureau Reuters zeiden vandaag dat in de buurt van een militair vliegveld bij Sebastopol op de Krim zeker vier explosies zijn gehoord. Op twee plekken op het door Rusland geannexeerde schiereiland zijn drones neergehaald, meldden lokale autoriteiten.

Niemand zou gewond zijn geraakt en ook zou er geen schade zijn aangericht. Eerder werden vliegtuigen vernietigd bij luchtaanvallen op een Russisch vliegveld op de Krim, vermoedelijk door Oekraïense raketten.

In de Russische stad Belgorod, in de buurt van de Oekraïense grens, is gisteren een munitiedepot uitgebrand. Volgens de gouverneur was dat niet het gevolg van een aanval.

Op Telegram verschenen deze beelden van de explosies in Belgorod:

0:41 Explosies bij munitiedepot bij Russische stad Belgorod