Huisartsen wijzen voorgesteld zorgakkoord van de hand

De huisartsen die zijn aangesloten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zeggen meer tijd te willen voor hun patiënten, en juist minder tijd te willen besteden aan administratie. Dat willen ze via concrete voorstellen in het akkoord gewaarborgd zien. In het conceptakkoord is dat volgens de huisartsen niet het geval.