Politie mag preventief fouilleren voor aanmeldcentrum Ter Apel

Het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geldt voorlopig als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de gemeente Westerwolde besloten. Dit betekent dat agenten vanaf nu preventief mogen fouilleren bij het aanmeldcentrum en dat het cameratoezicht wordt verscherpt.

Buiten de poorten van het centrum sliepen afgelopen nacht 300 asielzoekers en er zijn geregeld opstootjes. Asielzoekers geven aan dat ze zich onveilig voelen en ook de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers is in het geding.

Al weken staan er schaduwdoeken op het grasveld voor het aanmeldcentrum, waar asielzoekers geregeld in de openlucht slapen. Soms kiezen ze daarvoor, omdat ze hopen dan eerder aan de beurt te zijn voor hun registratie. Maar steeds vaker is er in het hele land geen bed te vinden en slapen de asielzoekers noodgedwongen buiten.