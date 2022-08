Ze hebben ons in absolute wilden veranderd, zegt Russische ex-militair

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Waar we het vaak moeten doen met summiere aanwijzingen of berichten over misstanden in Oekraïne is dit misschien wel het meest uitgebreide relaas over het begin van de Russische militaire campagne. Dat maakt het een belangrijk historisch document.

Er is volgens mij geen reden om te twijfelen aan Filatjevs oprechtheid. Hij heeft lang in het leger gediend, voorheen bijvoorbeeld ook in Tsjetsjenië, en schrijft dat ook zijn vader beroepsmilitair was. Je proeft de verontwaardiging over wat hij heeft meegemaakt.

Wat Filatjev vertelt is misschien niet zo nieuw. Wat wel opvalt is dat de staat van het Russische leger naar zijn inschatting slechter is dan tien jaar geleden. Dat is opmerkelijk, omdat het leger hervormd zou zijn na de vijfdaagse oorlog met Georgië van 2008. Dus zelfs na die hervormingen zou de situatie zijn verslechterd."