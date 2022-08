Lokale VVD'ers zeer kritisch over asielbeleid kabinet: kies voor asielstop

Van der Burg: asielstop kan niet

Staatssecretaris Van der Burg werd vanmiddag nog gevraagd naar de mogelijkheden voor een asielstop. Die zijn er volgens hem niet: "Dat is niet mogelijk zoals het bijvoorbeeld kan in een land als Engeland waar allemaal water omheen ligt. Deze mensen komen naar Nederland, melden zich hier en dan ben je verplicht ze opvang te bieden tot het moment dat je zegt: 'Je mag blijven of je moet weg'. Het wordt ons vanuit internationale verdragen opgelegd. Je kunt niet zeggen: 'U heeft zich bij ons gemeld, u mag niet in de opvang.'"