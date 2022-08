1620 euro kwijt maar geen kamer: studenten extra kwetsbaar voor oplichting door kamernood

Deze tactieken gebruiken oplichters volgens experts vaak:

- Oplichters zetten mensen onder druk. Ze zeggen: als je wacht met betalen, dan is de kamer al van iemand anders, dus betaal snel.

- Ze bieden vaak aan om zich te legitimeren, waardoor het betrouwbaar lijkt. Maar ze maken hiervoor gebruik van (gehackte) identiteitskaarten van anderen.

- Ook doen ze zich eerst vaak voor als de huidige bewoner, die dan benadrukt dat de huisbaas echt te vertrouwen is.

- Ze zeggen dat ze in het buitenland zijn, waardoor je niet kan bezichtigen. En hangen daar vaak een zielig verhaal bij op, bijvoorbeeld dat hun vrouw daar wordt behandeld vanwege ziekte of dat ze helpen bij de grens met Oekraïne.

- De scammers zijn meestal heel gemakkelijk met je wensen. Later of eerder in de woning? Geen probleem. Liever niet gemeubileerd? Dat kan ook.

- Ze vragen (in de meeste gevallen) of het geld overgemaakt kan worden voordat de woning kan worden bezichtigd. Het geld moet naar een buitenlands rekeningnummer of via een specifieke betaallink.