Vrouw wordt vervolgd vanwege fietsongeluk Sander Dekker

De vrouw die betrokken was bij het fietsongeluk waarbij oud-minister Sander Dekker zwaargewond raakte, wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Dekker (oud-minister voor Rechtsbescherming) kwam in juni ten val met zijn racefiets in de duinen bij Monster in Zuid-Holland. Hij zou door een wandelende vrouw van zijn fiets zijn getrokken, omdat hij volgens haar te hard reed.