China zet zeven Taiwanezen op sanctielijst

Het gaat om politici van de Democratische Progressieve Partij, de partij die aan de macht is op het eiland. Ook een diplomaat in Washington en de voorzitter van Taiwans veiligheidsraad staan op de lijst. Eerder werden ook andere politici op de sanctielijst geplaatst.

De sancties houden in dat de zeven China, Hongkong en Macau niet in mogen. Ook kunnen bedrijven die gelieerd zijn aan mensen op de sanctielijst niet opereren in China.