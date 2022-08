Vogelgriep op pluimveebedrijf in Schore, 76.000 dieren afgemaakt

Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schore is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij.

Wel geldt voor vijf bedrijven een vervoersverbod, omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schore liggen.

Gisteren was nog vogelgriep vastgesteld bij een legpluimveebedrijf in Lunteren . Alle 5000 kippen daar werden geruimd, net als de kippen bij de zeven andere bedrijven binnen een kilometer.

Zorgen minister

Na de besmetting in Lunteren uitte minister Staghouwer van Landbouw zijn zorgen over de verspreiding van de ziekte. "Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied zoals de Gelderse Vallei heeft dit voor velen een enorme impact."