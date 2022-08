AFP

NOS Nieuws • vandaag, 14:36 • Aangepast vandaag, 16:36 'Schuld van mensen' dat Noorse autoriteiten walrus Freya hebben gedood

De Noorse autoriteiten hebben vanmorgen de rondzwervende walrus Freya gedood. Volgens de overheidsdienst voor visserij was de walrus een te groot gevaar geworden voor mensen. Freya werd al eerder gezien in Nederland, Schotland en Zweden.

De walrus in de haven van Oslo trok de afgelopen weken veel bekijks. Die dienst had al gezegd dat het dier zou worden afgemaakt als mensen niet genoeg afstand zouden houden. Het zou gestresst kunnen raken en daardoor mensen kunnen aanvallen.

Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen was afgelopen week op foto's te zien dat omstanders, onder wie ook kinderen, op minder dan een meter afstand stonden van Freya:

Noorse overheidsdienst voor visserij

"Het is eigenlijk de schuld van mensen dat deze keuze is gemaakt", zegt Sophie Brasseur, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Het moet een moeilijke afweging zijn geweest voor de Noorse autoriteiten, denkt ze. Maar de kans op een dodelijk incident was volgens Brasseur inderdaad reëel. "Walrussen zijn voor mensen levensgevaarlijk."

De afgelopen weken werden meerdere opties besproken om de ruim 600 kilo wegende walrus weg te krijgen uit de haven van Oslo. Volgens de overheidsdienst was het verplaatsen van het dier geen optie, omdat dat een zeer complexe operatie zou zijn waarbij "het dierenwelzijn niet gewaarborgd kon worden".

In deze video van vorige maand is te zien dat de politie mensen wegstuurt die te dicht bij Freya kwamen:

1:01 Kijk terug: Freya in Noorwegen

"We snappen dat de beslissing reacties oproept, maar ik ben er zeker van dat dit het juiste besluit is", zegt de directeur van de dienst Frank Bakke-Jensen. "We hebben veel respect voor dierenwelzijn, maar mensenlevens en de veiligheid van mensen hebben voorrang."

Of het afmaken van Freya de juiste beslissing was, vindt deskundige Brasseur lastig in te schatten. Ze heeft geen volledig beeld van de situatie en kan daarom niet zeggen of de Noorse autoriteiten meer hadden kunnen doen om de walrus te beschermen tegen belangstellenden. "Ik neem aan dat er een professionele afweging is gemaakt. Maar ik vind het heel erg jammer voor Freya."

Wat als er meer walrussen komen?

Brasseur hoopt dat de dood van de walrus landen rondom de Noordzee, zoals Nederland, aan het denken zet. Als gevolg van de opwarming van de aarde kunnen er in de nabije toekomst vaker walrussen en andere grote zeezoogdieren komen. "Gaan we ze allemaal doodschieten?"

De dieren leven normaal veel noordelijker in ijskoud water, maar kunnen ook in de Waddenzee overleven. Volgens deskundigen had Freya mogelijk "een verkeerde afslag genomen".

Zinkende bootjes

Nadat Freya vorig jaar onder meer op Terschelling en in de marinehaven van Den Helder werd gezien, trok ze naar Noorwegen. Daar kwam ze onder meer in het nieuws omdat ze op kleine bootjes klom, die vervolgens zonken. Het dier was onder meer te herkennen aan verwondingen aan haar voorpoten.

Nadat Freya was gedood is haar kadaver meegenomen voor verder onderzoek.