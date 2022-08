Sinds vandaag is er officieel sprake van een landelijke hittegolf. Dat betekent drukke stranden, veel schuilen in de schaduw, maar ook overlast door de droogte.

Het is de dertigste landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen in 1901. Het warme weer houdt voorlopig nog aan. Morgen wordt het opnieuw ruim 30 graden in De Bilt, meldt Weerplaza.