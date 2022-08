Tropische dagen op komst, Nationaal Hitteplan van kracht

Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Hiermee waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties en mensen die werken in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

De komende dagen is de kans op een landelijke hittegolf groot. Daarvoor moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer worden met op drie van die dagen uitschieters van 30 graden of meer.