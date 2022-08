Ab Donker / NOS Ooggetuige

NOS Nieuws • gisteren, 22:38 Opnieuw tropische warmte op komst, waarschuwing voor blauwalg

Nederland staat opnieuw een week met tropische hitte te wachten. Het wordt de komende dagen steeds warmer, met vanaf halverwege de week in grote delen van het land temperaturen boven de 30 graden.

Dat betekent ook dat de langdurige droogte waar Nederland deze zomer mee kampt, nog wel even zal aanhouden. Behalve enkele lichte buien morgenochtend, wordt er de komende week geen "regen van betekenis" verwacht, zo schrijft Weerplaza. De droogte is zo ernstig dat er sinds afgelopen woensdag sprake is van een feitelijk watertekort. Het schaarse water wordt daarom door een landelijk team over het land verdeeld.

Vanwege de droogte zullen de waterstanden van de grote rivieren zoals de Maas en de Rijn nog verder zakken. Ook de IJssel kampt met een laag waterpeil, daarom is vorige week al een passeerverbod voor schepen ingesteld. De vaargeulen zijn namelijk zo smal, dat er nog maar één schip tegelijk doorheen mag.

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert: "Morgen is het nog 20 tot 26 graden en in de ochtend vooral in het noorden nog kans op een enkele lichte bui. Daarna breekt dan echt weer zo'n warme periode aan, waarbij het dinsdag 20 tot lokaal 29 graden wordt en vanaf woensdag er op grote schaal temperaturen voorkomen van 30 graden en plaatselijk iets meer. Dat houdt, zoals het er nu naar uitziet, in elk geval tot en met het weekend aan."

Wie de komende dagen verkoeling wil zoeken in natuurwater, moet oppassen voor blauwalg, waarschuwt Rijkswaterstaat. Blauwalg is soms te zien als een groene of blauwe laag op het wateroppervlak, maar het kan ook in het water zitten zonder dat het zichtbaar is. Aanraking met blauwalg kan huidirritaties veroorzaken, maar ook hoofdpijn en darm- en maagproblemen.

Waterschap Rivierenland raadt mensen vanwege blauwalg in de Maas af om te zwemmen in sloten en vaarten in de regio's Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Ook op andere plekken in het land wordt zwemmen afgeraden vanwege blauwalg, zo is te lezen op zwemwater.nl, de site waarop de waterkwaliteit van zwemplekken wordt bijgehouden.

Natuurbranden

Als gevolg van de aanhoudende droogte geldt voor heel Nederland het natuurbrandrisico fase 2. Dat betekent dat de hulpdiensten, terreineigenaren en natuurbeheerders extra alert zijn op brand.

Om natuurbranden te voorkomen, adviseert de brandweer onder meer om niet te roken in een natuurgebied en om een auto niet in droog, hoog gras te parkeren.

