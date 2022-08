AFP

NOS Nieuws • vandaag, 00:06 • Aangepast vandaag, 01:59 Schrijver Salman Rushdie ligt aan beademing na aanval, verdachte is 24-jarige man

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie ligt aan de beademing en zal door de steekaanval van gisteren waarschijnlijk één oog verliezen. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. In een verklaring staat dat het "nieuws niet goed is."

Rushdie werd gistermiddag aangevallen tijdens een lezing in de staat New York. Hij werd in de nek en buik gestoken. De politie maakte gisteravond bekend dat hij nog steeds wordt geopereerd.

Een arts die bij de lezing in de plaats Chautauqua aanwezig was kon eerste hulp verlenen. Rushdie is daarna met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De arts zei tegen Amerikaanse media dat Rushdie's toestand serieus is, maar dat er wel kans is op herstel.

Ook is de identiteit bekendgemaakt van de verdachte die na de aanval is opgepakt. Het gaat om de 24-jarige Hadi Matar uit de plaats Fairview in de staat New Jersey, vertelde de politie op een persconferentie.

Motief onbekend

De motief van de aanvaller is niet bekend. De FBI doet samen met de politie onderzoek. Ze gaan ervan uit dat de dader alleen handelde, maar dat is niet zeker. Het is de bedoeling dat de woning van Hadi Matar op korte termijn wordt doorzocht.

Mater had een kaartje voor de lezing. Toen Rushdie werd geïntroduceerd, sprong de verdachte op het podium en stak hij de schrijver. Ook de interviewer raakte gewond. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht en heeft verwondingen aan zijn gezicht. De aanvaller werd overmeesterd door aanwezigen.