Farmers Defence Force ziet af van harde acties 'als blijk van goede wil'

De aanleiding om voorlopig af te zien van harde acties is een nieuw plan om de stikstofcrisis op een alternatieve manier aan te pakken. Initiatiefnemers zijn de emeritus-hoogleraren Han Lindeboom en Johan Sanders, die door boeren 'stikstofprofessoren' worden genoemd. Ze maken deel uit van de Focusgroep Stikstof, een voorheen met D66 verbonden werkgroep.

In het plan staat onder meer dat stikstofreductie ook mogelijk is zonder de veestapel te verkleinen, meldt de Telegraaf. Dan moet Nederland wel inzetten op nieuwe innovaties zoals het aanpassen van veevoer, staat in het plan.