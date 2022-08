Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 16:15 Zeker 13 burgers en 6 agenten omgekomen bij protesten in Sierra Leone

Zeker dertien burgers en zes politieagenten zijn gisteren omgekomen bij anti-overheidsprotesten in Sierra Leone. De regering had al bekendgemaakt dat er doden waren gevallen, maar nog niet hoeveel.

Het grootste mortuarium in de hoofdstad Freetown bevestigde de dood van de burgers aan persbureau Reuters. Volgens een woordvoerder van de politie overleden in die stad ook twee agenten. In de noordelijke steden Kamakwie en Makene kwamen nog eens vier agenten om het leven.

Mensen gingen de straat op uit woede over de stijgende kosten van levensonderhoud. Voedsel- en benzineprijzen zijn door inflatie een stuk hoger geworden.

Op beelden is te zien dat een man in politiekleding zijn vuurwapen gebruikt:

0:52 Gewelddadige protesten in Sierra Leone, burgers eisen lagere prijzen

Het initiatief voor de demonstratie kwam van een groep vrouwelijke handelaren, zegt persbureau AFP. In een brief aan de politie kondigden zij een "vreedzame bijeenkomst aan om aandacht te vragen voor de economische moeilijkheden en andere problemen van vrouwen in Sierra Leone".

Op sociale media gaan beelden rond van jongeren die met stenen gooien en autobanden verbranden. Op andere video's is te zien hoe agenten traangas inzetten en op de menigte schieten.

Er komt nog weinig informatie uit het land naar buiten, deels omdat het internet in de hoofdstad gisteren bijna volledig was afgesloten.

Democratie

Vicepresident Mohamed Juldeh Jalloh verscheen gisteren op nationale televisie om een avondklok af te kondigen. Hij zei dat de overheid actie onderneemt om de orde te herstellen en gaf de schuld aan "enkele arrogante Sierra Leoners die de legitieme overheid willen afzetten". President Julius Maada Bio heeft nog geen reactie gegeven.

Sierra Leone heeft sinds het einde van een lange burgeroorlog in 2002 een democratisch stelsel. De president en het parlement worden elke vijf jaar door het volk gekozen. Bio won de laatste verkiezingen in 2018 en zijn termijn duurt nog tien maanden. De economie van het land is hard getroffen door de Ebola-uitbraak in 2014 en de coronapandemie in 2020.