Doden bij anti-overheidsprotesten in Sierra Leone

In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, hebben gewelddadige confrontaties plaatsgevonden tussen de politie en anti-overheidsdemonstranten. Volgens de regering zijn daar zowel burgers als politieagenten bij omgekomen.

De demonstranten vinden dat de overheid niet genoeg doet om de stijgende kosten van levensonderhoud te drukken. Het West-Afrikaanse land heeft te maken met hoge inflatie, waaronder stijgende benzineprijzen. Met leuzen als "Bio must go" richten de actievoerders zich tegen president Julius Maada Bio, die in 2018 de verkiezingen won.