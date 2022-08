ANP

In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 13:19 • Aangepast vandaag, 13:30 Grote belangstelling voor huur geboortehuis Cruijff

Er hebben zich meer dan 1400 woningzoekenden gemeld voor een sociale huurwoning in Amsterdam-Betondorp, waar Johan Cruijff woonde vanaf zijn geboorte tot zijn twaalfde jaar.

De hoekwoning, een oud winkelpand aan de Akkerstraat 32, is in goede staat. Bij de driekamer benedenwoning is een tuin en een ruime schuur. De kale huur komt op maximaal 762 euro per maand.

"We vertellen de toekomstige bewoners over de geschiedenis van dit huis. Het is mooi als je er enige affiniteit mee hebt", aldus Coen Springelkamp van woningbouwvereniging Ymere bij AT5/NH Nieuws.

Groentewinkel

De geschiedenis van de woning is bijzonder genoeg. Cruijff werd op 25 april 1947 geboren in het Burgerziekenhuis in Amsterdam-Oost. Zijn ouders woonden toen in het hoekhuis aan de Akkerstraat, waar zij een groentewinkel hadden. Johan groeide er op en leerde voetballen op de straten en pleintjes in de buurt. Twaalf jaar later, toen zijn vader overleed, verhuisde het gezin.

De woning is voor iedereen herkenbaar, omdat een van de oude winkelramen bestickerd is met een uitspraak van de voetballegende: "Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school". Die raamsticker moet blijven hangen, laat Ymere weten.

Even koekeloeren

De nieuwe bewoners, wie dat dan ook worden, zullen ook op een andere manier merken dat het huis een voorgeschiedenis heeft. "Af en toe staan er wel mensen te gluren, even te koekeloeren of een foto te maken", vertelt een buurtbewoner.

"Het is de reden dat we de nieuwe bewoners vertellen dat sommige mensen foto's maken van je woning en af en toe stiekem naar binnen kijken", aldus Springelkamp van Ymere.

Tot middernacht staat de woning van Ymere op het gemeentelijk toewijzingssysteem Woningnet. Daarna volgt de toewijzing aan iemand op de wachtlijst. Dat gaat volgens de voorwaarden die daarvoor in Amsterdam gelden.