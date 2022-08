Boer krijgt tachtig uur werkstraf voor snelwegdumping

"Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie", aldus de officier van justitie op een snelrechtzitting. "Demonstreren is een grondrecht. En het is begrijpelijk dat de stikstofplannen veel emotie oproepen. Maar je overtreedt een grens als je gevaarlijke situaties creëert", aldus de aanklager.

Trekker zonder kenteken

De man bekende eerder dat hij het afval heeft gedumpt, met een trekker zonder kenteken. Hij was niet de enige actievoerder op de A18, maar met wie hij samen was wil hij niet zeggen. "Ik sta niet achter de actie, maar vond wel dat ik iets moest doen", aldus de varkenshouder bij de rechter. "Ik had een machteloos gevoel. Ik voel me bedreigd door wat er gaat gebeuren en maak me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf en gezin."