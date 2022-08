Aanval op Krim is 'symbolische overwinning voor Oekraïners'

NOS-correspondent Kysia Hekster:

"In Oekraïne is grote opwinding over de aanvallen op de Krim. Die is vergelijkbaar met de vreugde in april, toen Oekraïense troepen het vlaggenschip van de Russische Zwarte Vloot, de Moskva, tot zinken brachten. Nu gaat het om aanvallen meer dan 200 kilometer in bezet gebied. 'Laten we drinken op ons succes', zei gisteren iemand tegen me. Oekraïners zijn echt trots op dit succes van hun leger.

Op de Oekraïense televisie en op internet zijn beelden te zien van paniek die zou zijn uitgebroken op het door Rusland geannexeerde schiereiland. Russische toeristen die daar op vakantie zijn en zich veilig waanden, zouden er nu massaal weg willen. Media melden dat er lange files staan richting Rusland.

Volgens veel Oekraïners is dit nog maar het begin en zullen de aanslagen op de Russen alleen maar toenemen. 'Het is natuurlijk gênant dat de Russen niet in staat zijn deze aanvallen af te slaan', zeggen ze hier, 'er blijkt uit dat hun anti-raket systemen niet werken. Voor Poetin is dit niet minder dan een vernedering.' Mogelijk zal Poetin wraak willen nemen. Ze weten hier na bijna zes maanden helaas maar al te goed hoe heftig dat kan zijn."