Fractievoorzitters coalitie gaan morgen bijpraten, ook over koopkracht

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen komen morgen bij elkaar, onder meer om te praten over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht van burgers. Volgens bronnen hadden ze al voor het begin van het zomerreces afgesproken om rond deze tijd met elkaar te praten. Ze zijn inmiddels allemaal terug van vakantie.

Het is niet de bedoeling dat Hermans (VVD), Paternotte (D66), Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) morgen al gaan onderhandelen over mogelijke maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Dat gebeurt vanaf volgende week, als de gesprekken over de begroting voor 2023 beginnen.