NOS Nieuws • vandaag, 13:56 Geen cel voor oud-advocaat Khashoggi in Verenigde Arabische Emiraten

De Amerikaanse mensenrechtenactivist Asim Ghafoor hoeft in de Verenigde Arabische Emiraten niet jarenlang de cel in voor belastingontduiking en witwassen. Een rechtbank heeft die straf opgeheven, zegt zijn advocaat tegen persbureau Reuters.

Wel moet Ghafoor een boete betalen van 475.000 euro. Ook wordt bijna 4,8 miljoen euro op zijn rekening in beslag genomen. Dat komt overeen met het bedrag dat hij volgens de autoriteiten heeft witgewassen. Het is niet duidelijk of Ghafoor inmiddels is vrijgelaten.

Opgepakt in Dubai

Ghafoor was advocaat van Jamal Khashoggi, de journalist die in 2018 door Saudi's werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij werd in mei bij verstek veroordeeld. De Amerikaan werd vorige maand gearresteerd in Dubai, toen hij op doorreis was naar Turkije.

Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werd een onderzoek naar Ghafoor ingesteld na een verzoek daartoe van de Amerikaanse autoriteiten. De VS heeft dat niet bevestigd en zegt dat Ghafoor niet op verzoek van Washington is vastgezet.

Politiek motief

Ghafoor hielp Khashoggi bij de oprichting van mensenrechtenorganisatie Democracy for the Arab World Now (DAWN), waarvan Ghafoor ook bestuurslid is. Die organisatie noemde de veroordeling van de activist politiek gemotiveerd. Volgens DAWN gebeurt het vaker dat buitenlanders die kritisch zijn op de Verenigde Arabische Emiraten worden opgepakt vanwege vermeende malversaties.

Een aantal Amerikaanse politici suggereerde eveneens dat sprake is van een politiek motief, vanwege de banden van Ghafoor met Khashoggi. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei daarvoor geen aanwijzingen te hebben. Ook de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat het enkel en alleen gaat om een financieel misdrijf.