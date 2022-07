AFP

NOS Nieuws • vandaag, 12:12 Verenigde Arabische Emiraten arresteren oud-advocaat Khashoggi

Mensenrechtenorganisatie Democracy for the Arab World Now (DAWN) maakt zich grote zorgen over de Amerikaanse mensenrechtenactivist Asim Ghafoor. Hij is in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt en bij verstek veroordeeld tot drie jaar celstraf.

Ghafoor is veroordeeld voor belastingontduiking en witwassen. Naast zijn celstraf moet hij ook een boete betalen van omgerekend ruim 800.000 euro.

De Amerikaan was onderweg naar een bruiloft in Istanbul en moest een tussenstop maken op het vliegveld van Dubai. Hij werd daar gearresteerd. Onderweg in de politieauto stuurde hij nog een foto naar DAWN, dat sindsdien geen contact meer met hem heeft gehad.

Ghafoor is bestuurslid van DAWN en is de voormalig advocaat van Jamal Khashoggi, die in 2018 werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. DAWN noemt zijn veroordeling "politiek gemotiveerd" en zegt zich zorgen te maken over Ghafoors gezondheid. Volgens de organisatie worden vaker buitenlanders die kritisch zijn over de Verenigde Arabische Emiraten onder het mom van schulden die niet betaald zijn, opgepakt.

Oud-advocaat Khashoggi

Khashoggi schreef onder meer voor The Washington Post en was een bekende criticus van het regime in Saudi-Arabië. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord op de journalist, maar de kroonprins heeft dat altijd ontkend.

Een Amerikaanse regeringswoordvoerder zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Ghafoors arrestatie iets te maken heeft met Khashoggi, meldt CNN.