AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:47 Schrijver en illustrator Raymond Briggs (88) overleden

De Britse schrijver en illustrator Raymond Briggs is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Briggs is vooral bekend door The Snowman, een prentenboek zonder tekst over een jongen die een avontuur beleeft met een sneeuwpop.

Zijn familie laat via zijn uitgever Penguin Random House weten dat hij gisteravond is overleden. In een verklaring zegt de familie "dat de boeken van Raymond miljoenen mensen over de hele wereld hebben geraakt".

Volgens zijn nabestaanden koesterde Briggs de aan hem opgestuurde kindertekeningen die geïnspireerd waren door zijn boeken. Hij hing ze op in zijn studio. "Hij zal gemist worden door zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, door zijn vrienden, door zijn team en zorgpersoneel en zijn buren."

Kerstklassieker

Volgens zijn familie leefde Briggs "een rijk en vol leven" en deelde zijn "gevoel voor plezier en gekkigheid" ook met zijn familie en met bevriende kunstenaars. "Hij hield van practical jokes en genoot ervan als hij er zelf het doelwit van was."

The Snowman uit 1978 ontving meerdere prijzen en er zijn wereldwijd ruim vijf miljoen exemplaren van verkocht. De verfilming ervan uit 1982 ontving een Oscar-nominatie voor beste korte animatiefilm. De film is uitgegroeid tot een kerstklassieker die vooral in het Verenigd Koninkrijk nog altijd rond de kerstdagen op televisie wordt uitgezonden.

Bekijk die film met een korte introductie van Briggs hier:

Briggs werd in 1934 in Londen geboren en werd na schilderkunst te hebben gestudeerd aan het University College London professioneel illustrator. Hij werkte in de reclame en doceerde illustratie aan het Brighton College of Art.

Vanaf de jaren 70 werd hij een van de populaire schrijvers-illustratoren van het Verenigd Koninkrijk. Zijn boeken zijn in verschillende talen vertaald en bewerkt voor film, theater en televisie.

Zijn familie bedankt in de verklaring het Royal Sussex County Hospital, dat Briggs wekenlang heeft verzorgd.