Boot met migranten zinkt bij Griekenland, tientallen mensen vermist

De Griekse hulpdiensten zijn ten zuiden van het eiland Rhodos bezig met een grote zoekactie naar tientallen migranten. Zij zaten op een boot die afgelopen nacht in de problemen kwam en zonk.

Het schip was vertrokken vanuit de regio Antalya in Turkije en op weg naar Italië. Naar de drenkelingen wordt gezocht met twee boten van de kustwacht, een Grieks marineschip, een helikopter van de luchtmacht en zeker drie schepen die daar in de buurt waren.