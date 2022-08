Taiwan oefent voor Chinese aanval, vraagt om internationale steun

De persconferentie van Wu stond in het teken van oefeningen van het Taiwanese leger. Er is geoefend voor een aanval van China op het eiland. Het Taiwanese leger zegt dat de oefening al gepland was voordat de spanningen opliepen rond het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi, vorige week.

Oefeningen na bezoek Pelosi

Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat zowel China als Taiwan vandaag met zeker tien marineschepen aanwezig was in de Straat van Taiwan. Een aantal Chinese schepen zou kort geprobeerd hebben de middellijn in de Straat van Taiwan over te steken, die de officieuze grens markeert.