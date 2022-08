ANP

John Travolta en Grease-cast rouwen om Olivia Newton-John

John Travolta heeft bedroefd gereageerd op de dood van Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film Grease. "Mijn liefste Olivia, je hebt onze levens zoveel mooier gemaakt", schrijft de 68-jarige acteur in een bericht op Instagram dat hij afsluit met "Jouw Danny, jouw John".

Newton-John brak in 1978 in Grease door als de naïeve Sandy die verliefd wordt op de stoere Danny, gespeeld door Travolta. Ze overleed gisteren in Californië op 73-jarige leeftijd.

"Ik was de jouwe vanaf het moment dat ik je zag en voor altijd", schreef de 68-jarige acteur verder. "We zullen elkaar later wel weer zien en weer samen zijn."

Zomers

"Haar prachtige ziel schijnt nu en voor altijd in mijn hart", reageert Didi Conn, Frenchie uit Grease. "Ze zat boordevol liefde en licht en gulheid."

Ook actrice Stockard Channing, die Rizzo speelde in de film, zegt dat ze de actrice en zangeres zal missen. "Ik weet niet of ik ooit een charmanter persoon heb gekend. Olivia was de zomer bij uitstek: zonnig, warm, gracieus."

"Mijn hart is gebroken. Rust maar, lieve vriend", reageert zanger Richard Marx, met wie Newton-John tijdens haar zangcarrière samenwerkte. "Er was niemand aardiger of liefdevoller. Ik zal je elke dag missen."

Australië rouwt

De Australische premier Albanese noemt haar een prachtig en genereus persoon. "Ze was een warme en blijvende verschijning en haar stem was een groot onderdeel van het Australische geluid", schrijft hij over de geboren Britse die opgroeide in zijn land.

De Australische oud-premier Rudd roemt haar als een grootste Australische vrouw die als activist veel gedaan heeft voor kankeronderzoek. "Ze is haar familie veel te jong ontvallen."

Mede-Australiër Hugh Jackman noemt het een eer haar gekend te hebben. "Ze was niet alleen een van de meest getalenteerde mensen die ik ken, maar ook openhartig, gul en grappig. Ze was uniek."

Jackman bekent dat hij in zijn tienerjaren de poster van Olivia Newton-John geregeld kuste. Ook in veel andere reacties schrijven fans dat zij hun eerste filmliefde was.

Donaties

De familie Newton-John schrijft dat ze door haar lange en publieke strijd tegen haar ziekte "30 jaar lang een symbool van overwinning en hoop" was. Ze vragen in plaats van bloemen een donatie over te maken aan het onderzoekfonds dat Newton-John oprichtte.

Premier Albanese zegt dat Olivia Newton-John zal voortleven, "in haar muziek, in haar film en in haar gedrevenheid om ooit een middel tegen kanker te vinden."