Zangeres en actrice Olivia Newton-John (73) overleden

Zangeres en actrice Olivia Newton-John is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat is via haar officiële Instagrampagina bekendgemaakt. Newton-John, onder meer bekend van de musicalfilm Grease, leed al langere tijd aan borstkanker. Ze overleed vanmorgen (lokale tijd) in haar woning in Californië in het bijzijn van haar familie en vrienden.

Newton-John werd geboren in de Britse stad Cambridge en verhuisde op jonge leeftijd naar Australië. Begin jaren 70 scoorde ze als zangeres haar eerste hit en in 1974 deed ze namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde op de vierde plaats (het was het jaar dat ABBA won met Waterloo).

Korte tijd later verhuisde ze naar de VS, waar ze ook een succesvolle zangcarrière had, met voornamelijk countrynummers. Ze had er vijf nummer-1-hits en won vier Grammy Awards.

Succes met Grease

Met Grease kwam haar grote doorbraak als actrice. Ze werd gevraagd voor de rol van de brave Sandy Olsson toen ze bij een etentje producent Allan Carr ontmoette. Ze was in eerste instantie bang dat ze al te oud was (ze was al 29 toen de opnames begonnen) om nog voor een leerling op een middelbare school te kunnen doorgaan, maar na een screentest samen met haar tegenspeler John Travolta besloot ze de rol te accepteren.

Grease werd het grootste kassucces van 1978. Het album met de soundtrack van de film stond in Nederland zestien weken op nummer 1 in de Album Top 100 en leverde Newton-John twee nummer-1-hits op met You're the one that I want (een duet met John Travolta, 9 weken op 1) en Hopelessly devoted to you (4 weken).

Een andere hit uit Grease was Summer Nights:

Newton-Johns transformatie in Grease van de brave, nette Sandy naar de in spandex geklede vamp die aan het eind van de film Travolta's filmpersonage Danny Zuko verleidt (die juist een omgekeerde transformatie doormaakt) moedigde haar aan hetzelfde te doen met haar zangcarrière. Op haar album Totally Hot (1978) stond ze geheel in leer gekleed op de hoes en ook de nummers hadden een agressiever uptempogeluid dan eerder.

Nog twee albums

Later had ze nog succes met haar album Physical (1981) waarmee ze met de titelsong elf weken in de Nederlandse Top 40 stond met als hoogste notering de vierde plaats. Vanwege de provocatieve tekst die naar seks verwijst, werd het nummer op twee radiostations in Utah in de ban gedaan.

Om enig tegenwicht te bieden aan de suggestieve tekst maakte ze er een video bij over fitness en aerobics (in het Engels kan met physical ook fysieke inspanning bedoeld worden). Daarin droeg ze een zweetband om haar hoofd die daarna een gewild modeartikel werd.

Eerste kankerdiagnose

In 1992 werd bij Newton-John voor het eerst borstkanker vastgesteld. Na een behandeling herstelde ze. Over die periode maakte later het album Gaia: one woman's journey. Het was het eerste album waarvan ze zowel de muziek als de tekst zelf schreef. Ook zette ze zich sindsdien in voor meer onderzoek naar (borst)kanker.

In 2013 werd Newton-John behandeld voor een tumor in haar schouder. Ze genas, maar vijf jaar geleden kwam de ziekte alsnog terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug. In 2019 werd Newton-John door de Britse koningin Elizabeth geridderd, onder meer voor haar bijdrage aan kankeronderzoek.