NOS Nieuws • vandaag, 01:23 FBI doorzoekt villa oud-president Trump

De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van Donald Trump in Florida. De Amerikaanse oud-president maakte dat zelf bekend in een verklaring op zijn eigen sociale medium, Truth Social. Volgens CNN was Trump op moment van de inval niet thuis.

Justitie heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond, het Witte Huis heeft eveneens geen commentaar. In zijn verklaring zwijgt Trump zelf ook over de aanleiding. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt met een regeringsonderzoek en dat "deze onaangekondigde inval onnodig en ongepast is".

"Dit zijn donkere tijden voor ons land, want mijn prachtige huis wordt momenteel belegerd, aangevallen en bezet door een grote groep FBI-agenten", schrijft Trump. "Zoiets is er nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd." Volgens hem is ook zijn kluis opengebroken.

Onderzoeken naar Trump

De zaak heeft volgens Trumps zoon Eric te maken met dozen vol vertrouwelijke regeringsdocumenten die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar Mar-a-Lago werden overgebracht. Er zouden door het Nationaal Archief zeker vijftien dozen zijn aangetroffen, waarna justitie werd ingeschakeld.

"Mijn vader hield altijd krantenknipsels, foto's, briefjes van ons", legde Eric Trump uit aan Fox News. "Dus hij had dozen vol toen hij uit het Witte Huis vertrok. Maar hij heeft altijd meegewerkt, de deur stond open voor wie iets wilde opzoeken."

Amerikaanse media speculeren of er daarnaast ook een verband is met het onderzoek door het Congres naar de rol die Trump speelde in de bestorming van het Capitool nadat hij de verkiezingen had verloren van Joe Biden. Justitie houdt de mogelijkheid open dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn daden, maar heeft nog geen concrete stappen tegen de oud-president aangekondigd.

Trump spreekt in zijn verklaring vandaag van een heksenjacht door "radicale linkse Democraten die willen voorkomen dat ik me in 2024 verkiesbaar stel voor president". Hij heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of hij het dan wil opnemen tegen president Biden, maar omdat zijn invloed binnen de Republikeinse partij nog altijd groot is, wordt dat als een serieuze mogelijkheid beschouwd.

AFP Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Trump

Mar-a-Lago was tijdens zijn presidentschap het buitenverblijf van Trump, waar hij vooral tijdens de wintermaanden de zon van Florida opzocht. Sinds hij het Witte Huis verliet geldt het villacomplex, waar ook een duur hotel is gevestigd, als de belangrijkste woning van Trump.